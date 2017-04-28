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В мире

Боевики ИГИЛ создали широкую сеть подземных тоннелей под Мосулом 28.04.2017 04:05

Технический советник британской организации Conflict Armament Research Девиз Морроу заявила телеканалу Fox News о наличии широкой сети подземных тоннелей под иракским городом Мосул, которые прорыли боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

"Уровень создания своего собственного оружия и боеприпасов у ИГИЛ беспрецедентный. Мы не видим такого же качества производства (оружия) в других зонах конфликта", — сказала Морроу, чья организация отслеживает и документирует нелегальный перехват оружия в таких странах, как Ирак, Сирия, Сомали, Южный Судан, Ливия и Йемен. Морроу отметила, что ее команда "не полагается на вторичную информацию", а проводит много времени непосредственно на месте.

По ее словам, боевики ИГИЛ используют различные варианты автомата АК-47. "Различные варианты АК-47 широко используются на Ближнем Востоке. Главные производители — это бывшие страны СССР и Россия", — сказала она.

Как рассказала Морроу, террористы используют особые буры для создания широкой сети тоннелей между домами и под дорогами, чтобы ввести в заблуждение международную коалицию под эгидой США. "Они сами строят эти машины", — заявила Морроу о буре, которым роют тоннели.

Эксперт отметила, что ее команда нашла в 2014 году на севере Ирака боеприпасы, которые были произведены ещё нацистской Германией.

РИА Новости

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