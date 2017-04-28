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В мире

В Македонии демонстранты атаковали оппозицию в парламенте - ФОТО 28.04.2017 02:30

Демонстранты после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и напали на представителей оппозиционных сил.

Участники протестных акций За единую Македонию ворвались 27 апреля в здание парламента республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его партии, передает ТВ Телма.

Отмечается, что вечером депутаты Собрания Македонии на двадцатом учредительном заседании по результатам выборов 11 декабря большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем законодательного органа.

После оглашения итогов голосования активисты движения За единую Македонию, которые протестовали на улице Скопье перед зданием Собрания, вошли в зал заседания и как сообщают СМИ, физически напали на парламентариев от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

"Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их", − сообщает Телма.

Против албанской платформы в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы За единую Македонию.

Поздно вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в парламенте республики.

Сообщается, что бойцы полицейского спецназа вывели депутатов СДСМ и нового председателя Собрания Талата Джафери, которые были блокированы в здании с тех пор, как демонстранты вошли в парламент. Правоохранители применяли дымовые шашки.

Напомним, в декабре 2016 года в Македонии проходили всеобщие выборы при содействии ЕС с целью преодоления конфликта между четырьмя крупнейшими политическими партиями страны.

Кorrespondent.net

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