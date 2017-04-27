USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
В мире

Число задержанных на протестах в Венесуэле превысило 1,5 тысячи человек 27.04.2017 23:36

Общее количество задержанных с начала массовых акций протеста в Венесуэле составляет почти 1,6 тысячи человек, сообщил в четверг глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

По его словам, всего были задержаны 1584 человека, причем 715 из них продолжают оставаться под стражей, передает портал Nacional.

Ранее сообщалось о почти 1,3 тысячи задержанных в ходе массовых акций протеста.

В своем микроблоге в Twitter Ромеро сообщил также, что с 4 апреля, когда начались протесты, число политических заключенных в Венесуэле возросло на 56 человек. "Всего их сейчас 173, самое большое число, которое мы регистрировали", — отметил Ромеро.

По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 29 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

РИА Новости

193количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Жена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуКим Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»Состоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕОДана Борисова страдает от наркотической зависимостиПолина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТОВ Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля00:08 Госдеп заявил, что удар Турции по курдам угрожал американским военным27 апреля23:36 Число задержанных на протестах в Венесуэле превысило 1,5 тысячи человек23:05 В Турции утвердили итоги референдума по конституции22:38 8 фактов о кофеине, которые вы могли не знать22:17 Постпред США в ООН призвала оказать давление на Россию21:55 Асад провел параллели между событиями в Сирии и Венесуэле21:34 «Самый красивый преступник» Джереми Микс впервые появился на обложке глянца и рассказал о том, как боролся за существование – ФОТО21:16 Бахар Мурадова: Подверженность Турции столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике20:56 Трамп провел переговоры с президентом Аргентины20:42 Проведено бесплатное офтальмологическое обследование, приуроченное ко дню рожденья видного ученого - ФОТО20:35 СМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске20:19 В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина - ФОТО19:55 Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией19:47 В Париже ограбили квартиру премьер-министра Франции19:30 Сообщение Комиссии по вопросам помилования при Президенте АР