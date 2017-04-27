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В мире

В ОДКБ сообщают, что боевики ИГИЛ уходят в Афганистан 27.04.2017 18:52

Террористы группировки ИГИЛ перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ.

Как сообщают РИА Новости, об этом в четверг заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГИЛ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ», - сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, ситуация в стане также усугубляется действиями движения «Талибан», нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.

1news.az

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