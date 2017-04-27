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В мире

Рейтинг Ле Пен вырос после встречи с бастующими рабочими 27.04.2017 17:37

Рейтинг кандидата в президенты от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен за сутки вырос еще на один процентный пункт после встречи с бастующими рабочими завода Whirpool, находящегося под угрозой перевода в другую страну.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные компании Opinionway, сообщают РИА Новости.

Согласно этим данным, во втором туре президентских выборов за Ле Пен проголосуют 41% избирателей, тогда как за ее соперника экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона выступят 59% избирателей. Накануне этот расклад выглядел как 40% на 60%.

Опрос проводился при участии 1800 граждан Франции в среду 26 апреля по итогам визита обоих кандидатов на завод Whirpool, где в минувший понедельник начались акции протеста рабочих, выступающих против переноса завода в Польшу.

Ле Пен опередила своего соперника, прибыв на завод утром. Она обвинила Макрона в том, что тот отстаивает интересы олигархии, а не простых людей. Когда Макрон во второй половине дня все же добрался до завода, его освистали, а из толпы рабочих раздавались крики «Марин — президент».

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

1news.az

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