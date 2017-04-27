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В мире

Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой 27.04.2017 17:25

США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой, заявил президент страны Дональд Трамп.

Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний, отмечают Би-би-си.

Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл «убийцей» рабочих мест и «худшим торговым соглашением» в истории.

Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

«Я верю, что конечный результат [переговоров по изменению НАФТА] сделает все три страны сильнее и лучше», - цитирует слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели.

Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на канадские хвойные пиломатериалы. До этого канадцы ввели новый тариф на молочную продукцию своего южного соседа. Этот шаг Трамп назвал «позором», а во вторник, 25 апреля, Всемирная торговая организация предписала Америке выплачивать Мексике $160 млн ежегодно в качестве компенсации. Таков был итог спора по поводу торговли тунцом, начатого в 2008 году.

Что касается других предвыборных обещаний Трампа в сфере экономики, пока его администрация продолжает их выполнять. Так, глава казначейства США Стив Мнучин анонсировал «самую масштабную в истории» налоговую реформу, в ходе которой будут значительно снижены ставки налога на прибыль корпораций.

В начале своего президентского срока Трамп выполнил другое свое экономическое обещание – о выходе из Транстихоокеанского партнерства, заключенного при президенте Бараке Обаме. Помимо США, в торговый союз тогда вошли Австралия, Канада, Мексика и еще восемь стран.

Кроме того, Трамп остается тверд в своем намерении построить «стену» на границе с Мексикой, которая «поможет остановить потоки наркотиков, людей», несмотря на проблемы с финансированием проекта.

1news.az

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