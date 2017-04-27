Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущино вместе с московскими коллегами разработали методику предотвращения развития сепсиса.

Сепсис – это тяжелое заболевание, когда инфекция попадает в кровь и распространяется по всему организму. При этом воспалительные процессы начинаются во всех органах. Как утверждают ученые, антибиотики (которые обычно используются при лечении сепсиса) не всегда эффективно справляются с этой болезнью, а прогресса в лечебной терапии пока нет.

Исследователи предположили, что в качестве защиты от действий инфекции можно использовать человеческий стресс-белок – так называемые белки теплового шока (БТШ70). Он появляется в организме при стрессе, физических нагрузках, травмах и помогает поврежденным клеткам быстрее восстанавливаться.

Но для эффективного лечения любого заболевания нужна адресная доставка лекарства. Самый эффективный способ отправить необходимые вещества к клеткам, как выяснили ученые, – это капсулы.

Они провели эксперимент с участием лабораторных животных, в ходе которого выяснилось, что если БТШ70 в виде капсуллы ввести (инъекционно) непосредственно к зараженным участкам, то показатели крови улучшаются. Процесс выздоровления существенно ускоряется.

— Инкапсулированный белок обладает рядом преимуществ перед неинкапсулированным, – рассказывает старший научный сотрудник лаборатории цитотехнологии ИТЭБ РАН Людмила Шабарчина. – Так белок попадает к своей цели, не разрушаясь по дороге в организме человека.

Ученые уверены, что результаты, которые они получили, показали что адресную доставку лекарств непосредственно к больным участкам организма, можно использовать для лечения других заболеваний, например, онкологических.