Представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, в том числе двух украинцев, подозреваемых в попытке кражи нефти.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военного ведомства.

"Подозреваемые были задержаны рано утром во вторник, когда откачивали нефть на судно с платформы Afremo A… принадлежащей Shell Petroleum and Development Company, работающей на реке Форкадос", — заявил представитель нигерийских ВМС Ибрагим Деву (Ibrahim Dewu).

По его словам, военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Деву отметил, что они откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.

Нигерия обладает вторыми крупнейшими в Африке (после Ливии) доказанными запасами нефти, однако добывает только 2% от общемирового объема нефти. Нападения боевиков в прошлом году в дельте реки Нигер привели к сокращению производства до самого низкого уровня за последние 25 лет.

РИА Новости