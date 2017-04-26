ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в регионе Зап на севере Ирака, сообщает Генштаб ВС Турции.

Нейтрализованы два боевика, готовившие теракт.

Уничтожены склады с оружием и убежищ террористов.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Анадолу