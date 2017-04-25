Новинка сможет поражать сухопутные цели на расстоянии до 500 километров и при этом легко переключаться с одной из них на другую.

Как сообщает Defense News, Южная Корея провела испытания новой крылатой ракеты морского базирования Haeseong II, первой в мире получившей возможность перенаведения на новую цель в полёте. Дальность новой ракеты оценивается в 500 километров, что существенно выше, чем у её противокорабельной версии (всего 200 километров). На финальном участке траектории скорость Haeseong II будет сверхзвуковой, а площадь поражения кассетной боеголовкой равна примерно 14 000 квадратных метров.

Согласно неполным данным, при диаметре в 0,34 метра новая ракета будет иметь длину более пяти метров и скорость полёта (по крайней мере, на финальном участке траектории) выше скорости звука. Это поможет ей преодолевать ПВО. У неё нет радара, который был у её противокорабельной версии, — это позволяет взять больше топлива и увеличить дальность. Для поиска целей Haeseong II использует заложенные в неё координаты. Своё местоположение в полёте она узнаёт по инерциальной навигации и GPS. Ракета успешно проходит испытания и появится на вооружении в 2018–2019 годах.

В отличие от остальных серийных ракет, она сможет переключиться на новую цель в ходе полёта. Это крайне важное качество. Часто, как это было при недавнем ударе 59 американских крылатых ракет по сирийцам в Шайрате, цели в атакуемом районе могут изменить своё местоположение, пока ракета ещё только летит к ним. Тогда удар придётся по пустому месту. В американские и российские крылатые ракеты может быть введено множество запасных целей, но на практике не исключена и ситуация, когда все запасные цели внезапно переместятся или разведка получит данные о новой и крайне ценной цели. Без способности гибкого перенацеливания, как у Haeseong II, атаковать её может и не получиться. Судя по ролику, Южная Корея планирует использовать новую крылатую ракету против мобильных целей в КНДР, в том числе — комплексов ПВО.