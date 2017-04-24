Слухи о романе Эмбер Херд и владельца Tesla, миллиардера Илона Маска ходят с прошлого года, однако до сих пор они были основаны лишь на сообщениях инсайдеров и отца самой актрисы.

Сегодня последовало первое подтверждение отношений от самих звезд - и Эмбер, и Илон опубликовали на своих страницах в Instagram первые совместные фото. На них пара запечатлена в одном из ресторанов Голд-Коста, Австралия, на щеке Илона виднеется след от поцелуя Эмбер.

Перед тем, как отправиться на романтический ужин, Эмбер и Илон были впервые замечены вместе на прогулке с детьми миллиардера. Влюбленные сейчас находятся в Австралии, где проходят съемки новой картины с участием Херд – «Аквамен». В перерыве между съемками Эмбер отправилась со своим новым бойфрендом в местный заповедник Керрамбин Уайлдлайф.

Недавно отец Эмбер Херд рассказал американскому журналу Grazia, что отношения его дочери и Маска - серьезные и вскоре пара планирует сыграть свадьбу: «Эмбер и Илон настроены очень серьезно по отношению друг к другу. Она бы с удовольствием вышла замуж еще раз. Все, о чем они сейчас мечтают, - это остепениться и создать собственную семью. Они уже активно строят планы насчет этого, - рассказал Дэвид Херд».

Примечательно, что Эмбер и Илон, чье состояние оценивается в 12,5 миллиардов долларов, знакомы давно, но сблизились прошлым летом. Сначала Эмбер вместе с сестрой отдохнули в отеле Илона в Майами, затем актриса посетила его офис в Лос-Анджелесе, а он, в свою очередь, побывал у нее в гостях. В апреле прошлого года папарацци сфотографировали Херд и Маска на выходе из ночного клуба в Лондоне. Поговаривают, что миллиардер был страстно увлечен актрисой еще с 2013 года после выхода фильма с ее участием «Мачете убивает» и пытался ухаживать за ней, даже когда она уже состояла в отношениях с Джонни Деппом.

Источник: ru.hellomagazine.com