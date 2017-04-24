Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-службаГосдепартамента США.

Ранее об их беседе сообщила пресс-служба украинского президента.

Тиллерсон и Порошенко, как сообщается, обсудили те идеи, которые госсекретарь США донес до российского руководства в ходе визита в Москву 11 и 12 апреля.

«Госсекретарь подчеркнул важность продолжающегося прогресса в реформах в Украине и [важность] борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Также политики обсудили инцидент с гибелью американца в составе СММ ОБСЕ в Донбассе в результате подрыва автомобиля. Тиллерсон и Порошенко отметили важность выполнения минских соглашений для достижения мира на востоке Украины.

Кроме того, Тиллерсон заверил украинского президента, что санкции против России останутся, пока она не «вернет контроль на Крымским полуостровом Украине» и не будет выполнять минские соглашения.

Gazeta.ru