Двое полицейских погибли, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.

Стрелявший ликвидирован, в центре французской столицы идет спецоперация, сообщает Reuters.

По данным агентства, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной полицейской машины, после чего началась перестрелка. По словам очевидцев, один неизвестный, вел огонь, предположительно, из автомата Калашникова. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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​Le Figaro передает, что в нападении участвовали двое преступников, один из них скрылся.

Мотивы преступников пока не установлены, однако правоохранительные органы допускают, что случившееся — теракт. В то же время источник утверждает, что причиной перестрелки могло стать вооруженное ограбление.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что над местом происшествия летает вертолет. На место происшествия стягиваются подкрепления.

Префектура парижской полиции в своем Twitter призвала избегать района ЧП, не объяснив, в чем причина.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 апреля 2017 г.

РИА Новости