Более 50 человек погибли при атаке талибов на военную базу в около города Мазари-Шариф Афганистане, сообщил в пятницу представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас.

"По предварительным данным, целью атаки стала мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе", — сказал Томас на брифинге.

По его словам, ответным огнем были убиты несколько нападавших.

Представитель Пентагона добавил, что бой у базы еще продолжается.

Военнослужащие коалиции США при нападении не пострадали.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. В результате атаки погибли восемь военнослужащих, еще 15 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГИЛ.

РИА Новости