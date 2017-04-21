Власти США рассекретили наземную военную операцию, в рамках которой был уничтожен приближенный к лидеру террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» Абу Бакру аль-Багдади боевик, который, вероятно, был связан с терактом в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, передает Reuters.

Сообщается, что Абдурахмон Узбеки, который, предположительно, является выходцем из Узбекистана, был ликвидирован армией США вблизи сирийского города Меядин 6 апреля.

«Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотим сказать об этом», — сказал полковник ВС США Джон Томас.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Турции арестовали мужчину, который подозревается в организации теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 40 человек.

Gazeta.ru