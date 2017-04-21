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В мире

Ученые: Бассейны опаснее, чем кажется 21.04.2017 22:22

Канадские ученые из университета Альберты (University of Alberta) выяснили, что концентрация мочи в воде бассейнов может быть даже выше, чем в сточных водах.

Руководитель научной группы Линдси Блэксток (Lindsay Blackstock) и ее коллеги решили провести подобное исследование после инцидента, произошедшего на Олимпийских играх – из-за водорослей вода одного из бассейнов стала ярко-зеленой. Специалисты проанализировали воду из некоторых общественных бассейнов и джакузи в Эдмонтоне, где располагается университет. В этих пробах было намного больше мочи, чем ожидалось – в некоторых случаях в бассейн попадало до 75 литров мочи за 3 недели (от редакции: при средней порции до 200 миллилитров посетители такого бассейна справляли в нем малую нужду в общей сложности не менее 20 раз в день). В воде из джакузи мочи было еще больше – приблизительно в три раза.

Чтобы понять, как часто люди используют бассейны вместо туалета, канадцы искали в пробах молекулы искусственных подсластителей пищи, которые не встречаются в природе. Эти молекулы присутствовали во всех образцах без исключения. Таким образом, во всем городе не нашлось ни одного бассейна, в котором бы не «отметились» пловцы. В некоторых из бассейнов и джакузи мочи было больше, чем в содержимом канализации.

Казалось бы, ничего страшного, вода в бассейне проходит дезинфекцию. Однако на самом деле содержащиеся в моче азотные соединения вступают в химические реакции как с подсластителями, так и с остатками средств для дезинфекции. Результаты этих реакций могут спровоцировать развитие рака, а также болезней органов зрения и респираторной системы. Ученые призвали посетителей бассейнов воздержаться от мочеиспускания в не предназначенных для этого местах, а владельцев – контролировать уровень подсластителей в воде, своевременно ее заменяя.

Med.vesti.ru

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