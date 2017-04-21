Неизвестные осквернили мечеть Эйюпа Султана в немецком городе Лейпциг.

Как сообщил Anadolu работающий в мечети Исмаил Озган, вандалы исписали стены мечети черной аэрозольной краской, это обнаружил рано утром имам мечети.

«Эти надписи оскорбляют чувства верующих. Они также повредили новые таблицы у входа в мечеть. Когда я пришел в мечеть, краска еще не высохла. По всей видимости, инцидент произошел под утро», - сказал Озган.

По его словам, в связи с инцидентом проводится расследование, и полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

В начале текущей недели в Берлине было совершено нападение на здание турецкой ассоциации, а накануне неизвестный нарисовал свастику на стенах мечети в городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Ф.Багирова