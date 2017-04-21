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В мире

В аэропорту Лос-Анджелеса не заметили пистолет в сумке пассажирки – ВИДЕО 21.04.2017 15:20

Женщина-полицейский смогла улететь из Лос-Анджелеса на Тайвань, забыв выложить свой пистолет из сумочки.

Оружие не было обнаружено в результате личного досмотра и сканирования ручной клади, сообщает Би-би-си.

42-летняя офицер полиции Ноэль Грант из полицейского управления Санта-Моники ехала в отпуск и везла с собой свой личный пистолет, а не служебное оружие.

Грант вспомнила о пистолете и наткнулась на него и шесть патронов к нему в сумке, только когда делала пересадку в Тайбэе, столице Тайваня.

Женщина сообщила о казусе местным властям, которые запретили ей покидать территорию страны до завершения разбирательства.

Власти США признали, что процедура прохождения досмотра в аэропорту Лос-Анджелеса не была проведена тщательно.

«Ответственные за то, что на борт самолета попало огнестрельное оружие, будут найдены», - заверили в управлении безопасности на транспорте США.

1news.az

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