Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом, в том числе и через СМИ.

Об этом передает Sky News.

«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом», — сказал он.

Глава минобороны обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, а также прокомментировал возможность кибератак во время референдума по Brexit.

«Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России», — резюмировал Фэллон.

Газета.ру