Более 300 пассажиров были эвакуированы из самолета авиакомпании Iraqi Airways после того, как одно шасси загорелось при посадке в Саудовской Аравии в аэропорту недалеко от Джидды.

Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших".

Самолет совершал посадку в международном аэропорту Король Абдул-Азиз, когда произошло возгорание одного из шасси.

Командир экипажа лайнера сообщил по радио о проблеме, пожарная команда незамедлительно направилась к месту инцидента.

РИА Новости