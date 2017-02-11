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В мире

В Саудовской Аравии при посадке загорелся самолет компании Iraqi Airways 11.02.2017 21:17

Более 300 пассажиров были эвакуированы из самолета авиакомпании Iraqi Airways после того, как одно шасси загорелось при посадке в Саудовской Аравии в аэропорту недалеко от Джидды.

Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших".

Самолет совершал посадку в международном аэропорту Король Абдул-Азиз, когда произошло возгорание одного из шасси.

Командир экипажа лайнера сообщил по радио о проблеме, пожарная команда незамедлительно направилась к месту инцидента.

РИА Новости

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