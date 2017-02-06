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В мире

Американка побывала во всех странах мира за полтора года - ФОТО 06.02.2017 09:19

27-летняя американка Кассандра Де Пеколь (Cassandra De Pecol) объехала все страны мира за рекордно короткий срок. Об этом сообщает издание Seeker.

Путешествие, начавшееся в июле 2015 года, продолжалось 18 месяцев и 26 дней. За это время она посетила 195 государств и стала обладательницей двух мировых рекордов. Де Пеколь оказалась первой женщиной в истории, объехавшей все страны мира, и первым человеком, который справился с этой задачей настолько быстро. Прежний рекордсмен, американский профессор Или Лю (Yili Liu), потратил на это три года, три месяца и шесть дней.

Последним пунктом маршрута женщины стал Йемен. Де Пеколь намеревалась пересечь границу этой ближневосточной страны со стороны Омана 27 января, но была вынуждена отложить визит на несколько дней. Выяснилось, что она не сможет вернуться из Йемена без предварительного разрешения посольства США. Ей пришлось посетить оманскую столицу и оформить необходимые документы. 2 февраля она прибыла в Йемен, заехала в приграничное село и в тот же день покинула страну.

В среднем на посещение одного государства у туристки уходило от двух до пяти дней. Во время своих поездок она выступала с презентациями и встречалась со студентами и представителями властей. Не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже лекарств и витаминов.

По словам Де Пеколь, она с детства хотела посмотреть мир, ознакомиться с разными культурами и религиями. Поездка обошлась более чем в 200 тысяч долларов. Все это время американку финансово поддерживали ранее не знакомые ей люди. По ее словам, всех своих спонсоров она находила уже во время путешествия.

В ноябре сообщалось, что Де Пеколь призналась журналистам в аэрофобии. По ее словам, перелетов она опасается даже больше, чем быть похищенной или убитой.

Lenta.ru

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