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В мире

Церковный скандал: Католическая монахиня усомнилась в непорочности Девы Марии 03.02.2017 13:53

В Испании разразился церковный скандал из-за высказывания католической монахини Люсии Карам о том, что «Дева Мария, возможно, не была девственницей».  

Как сообщает CNN Türk, это заявление, высказанное Люсией Карам на одной из телепередач, вызвало большой резонанс в испанских социальных медиа.

«Дева Мария и Иосиф были нормальной парой, они любили друг друга. Половые отношения в этом случае - вполне нормальны», - сказала Карам.

По христианскому учению, Дева Мария забеременела Иисусом через непорочное зачатие.

Со своей стороны, главный епископ Испании заявил, что подобные высказывания не отвечают церковной вере. «Девственность Марии  - не тема для дискуссий», - сказал он.

Ф.Багирова

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