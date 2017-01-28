Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о беженцах.

"США – это нация переселенцев и мы должны гордиться этим", — написал Цукерберг в Facebook, отметив, что его предки были выходцами из Германии, Австрии и Польши.

Цукерберг добавил, что концентрироваться нужно на тех, "кто действительно представляет угрозу", но стоит "оставить двери открытыми для беженцев и нуждающихся в помощи".

Ранее сообщалось, что бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из немецкого города Кальштадт.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Трамп на церемонии подписания указа в Пентагоне заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным" для защиты страны от "иностранных террористов".

РИА Новости