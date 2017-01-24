Очередной этап переговоров представителей вооруженной оппозиции и сирийских властей при участии Турции, России, Ирана и США стартовал сегодня в Астане.

Стороны конфликта обсуждают предложения, озвученные в ходе первого дня переговоров.

Как сообщает Anadolu, оппозиция потребовала от Асада: прекратить нарушать перемирие, открыть доступ к гуманитарной помощи в блокированные районы Сирии, вывести проиранские отряды из страны, освободить из тюрем узниц, находящихся в заточении по политическим мотивам.

Представители России и ООН передали предложения оппозиции сторонникам Асада.

В то же время сторонники Асада потребовали приостановить на время боевые действия в Сирии, с тем, чтобы четко подразделить противников режима на умеренную оппозицию и террористов.

В ходе сегодняшнего раунда переговоров обсуждается реакция сторон на озвученные предложения.

Турцию на переговорах представляет делегация во главе с заместителем советника МИД Седатом Оналом.

По итогам первого дня переговоров по Сирии в Астане, организованных усилиями Анкары и Москвы, пакет предложений сторон конфликта был передан представителям оппозиции и режима Башара Асада посредством делегаций Турции, России и ООН.

Основной темой обсуждений переговоров стало укрепление режима перемирия, введенного 30 декабря в Сирии.

Встреча в казахстанской столице началась с общего заседания, в котором приняли участие представители оппозиции и режима Асада. Затем переговоры продолжились по отдельности с каждой из сторон конфликта.

Член делегации оппозиции Яхъя эль-Ариди сообщил, что обсуждения с представителями Турции-РФ-ООН прошли продуктивно.

Тем временем, в самой Сирии, сторонники режима Асада организовали наземные и воздушные операции на районы, подконтрольные оппозиции в Дамаске, Дарайе, Хаме, Алеппо и Лазкийе.

Оппозиция опасается, что силы Асада начнут крупномасштабные атаки на позиции ряда группировок, которые не приняли участия в переговорах в Астане, однако сохраняют приверженность к перемирию в стране.

Позиция оппозиции

Представитель вооруженной сирийской оппозиции Усама Абу-Зейд, участвующий в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

«Россия заявила, что выполнит обязательства по перемирию. Надеемся, что позиция российской стороны не ограничится словами» - отметил Абу-Зейд.

По его словам, Турция, Россия и Казахстан делают все возможное для успеха переговоров по Сирии в Астане. «Однако для реальных продвижений необходимы конкретные шаги. Основной преградой на данном пути являются провокации сторонников Башара Асада, нарушающих договоренности о перемирии», - отметил представитель оппозиции.

Он отметил неприемлемость угроз в отношении населения подконтрольных оппозиции районов Сирии. «К примеру, жителям долины Барада заявляют, что их отправят в Идлиб, что недопустимо», - подчеркнул Абу-Зейд.

В двухдневных переговорах по Сирии принимают участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В Астане делегации режима Башара Асада и вооруженной оппозиции впервые за долгие годы сели за стол переговоров.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

А что же Запад?

Переговоры в Астане являются промежуточным этапом сирийского урегулирования, сказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и исполнительным директором Всемирной продовольственной программы организации Эртарином Казыни.

По его словам, Германия участвует в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в качестве наблюдателя.

«Астана - промежуточный этап. Считаю, что урегулировать сирийскую проблему политическим путем можно будет в Женеве при участии Международной группы поддержки Сирии. Устойчивый мир в Сирии возможен только при участии стран региона», - сказал Штайнмайер.

Ф.Багирова