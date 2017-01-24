USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
В мире

В поисках мира: В Астане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии 24.01.2017 11:43

Очередной этап переговоров представителей вооруженной оппозиции и сирийских властей при участии Турции, России, Ирана и США стартовал сегодня в Астане.

Стороны конфликта обсуждают предложения, озвученные в ходе первого дня переговоров.

Как сообщает Anadolu, оппозиция потребовала от Асада: прекратить нарушать перемирие, открыть доступ к гуманитарной помощи в блокированные районы Сирии, вывести проиранские отряды из страны, освободить из тюрем узниц, находящихся в заточении по политическим мотивам.

Представители России и ООН передали предложения оппозиции сторонникам Асада.

В то же время сторонники Асада потребовали приостановить на время боевые действия в Сирии, с тем, чтобы четко подразделить противников режима на умеренную оппозицию и террористов.

В ходе сегодняшнего раунда переговоров обсуждается реакция сторон на озвученные предложения.

Турцию на переговорах представляет делегация во главе с заместителем советника МИД Седатом Оналом.

По итогам первого дня переговоров по Сирии в Астане, организованных усилиями Анкары и Москвы, пакет предложений сторон конфликта был передан представителям оппозиции и режима Башара Асада посредством делегаций Турции, России и ООН.

Основной темой обсуждений переговоров стало укрепление режима перемирия, введенного 30 декабря в Сирии.

Встреча в казахстанской столице началась с общего заседания, в котором приняли участие представители оппозиции и режима Асада. Затем переговоры продолжились по отдельности с каждой из сторон конфликта.

Член делегации оппозиции Яхъя эль-Ариди сообщил, что обсуждения с представителями Турции-РФ-ООН прошли продуктивно.

Тем временем, в самой Сирии, сторонники режима Асада организовали наземные и воздушные операции на районы, подконтрольные оппозиции в Дамаске, Дарайе, Хаме, Алеппо и Лазкийе.

Оппозиция опасается, что силы Асада начнут крупномасштабные атаки на позиции ряда группировок, которые не приняли участия в переговорах в Астане, однако сохраняют приверженность к перемирию в стране. 

Позиция оппозиции

Представитель вооруженной сирийской оппозиции Усама Абу-Зейд, участвующий в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

«Россия заявила, что выполнит обязательства по перемирию. Надеемся, что позиция российской стороны не ограничится словами» - отметил Абу-Зейд.

По его словам, Турция, Россия и Казахстан делают все возможное для успеха переговоров по Сирии в Астане. «Однако для реальных продвижений необходимы конкретные шаги. Основной преградой на данном пути являются провокации сторонников Башара Асада, нарушающих договоренности о перемирии», - отметил представитель оппозиции. 

Он отметил неприемлемость угроз в отношении населения подконтрольных оппозиции районов Сирии. «К примеру, жителям долины Барада заявляют, что их отправят в Идлиб, что недопустимо», - подчеркнул Абу-Зейд.

В двухдневных переговорах по Сирии принимают участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В Астане делегации режима Башара Асада и вооруженной оппозиции впервые за долгие годы сели за стол переговоров.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

А что же Запад?

Переговоры в Астане являются промежуточным этапом сирийского урегулирования, сказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и исполнительным директором Всемирной продовольственной программы организации Эртарином Казыни.

По его словам, Германия участвует в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в качестве наблюдателя.

«Астана - промежуточный этап. Считаю, что урегулировать сирийскую проблему политическим путем можно будет в Женеве при участии Международной группы поддержки Сирии. Устойчивый мир в Сирии возможен только при участии стран региона», - сказал Штайнмайер. 

Ф.Багирова

366количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОЧто надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕОСМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне ТрампаТрамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остаетсяГаджибала Абуталыбов сфотографировался с детьми за «4 маната» - ВИДЕОВ Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 января12:25 Госкомстат: Дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 0,4% ВВП12:16 Саргсян строит из себя «нетронутую девочку»12:11 Роберт Просинечки: «Представители «Бурсаспора» действительно связались со мной»12:07 Маленькая Хатун заболела лейкозом после гриппа. Ее жизнь в опасности - ФОТО11:59 Декан БГУ поддержал своего заместителя, пригрозившего студентам выговором за критику в соцсетях - АУДИО11:52 Женщина, ради любовника расчленившая мужа, требует смягчения приговора - ФОТО11:47 Министр обороны Азербайджана обсудил с представителем ОБСЕ вопрос возвращения тела азербайджанского солдата11:43 В поисках мира: В Астане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии11:37 Назначен генсек Национальной Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана11:31 В Баку задержана женщина, пикантным способом пытавшаяся ввезти в страну золотые украшения – ФОТО11:26 Тиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США – ФОТО11:20 Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву на встречу с Лавровым11:10 АТВ: «Лавров ответил на вопрос азербайджанского журналиста как глава МИД Армении» - ВИДЕО11:02 ВС Армении 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня10:58 Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕО