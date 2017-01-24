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В мире

Япония бросит армию на расчистку заснеженных дорог 24.01.2017 06:28

Власти японской префектуры Тоттори обратились за помощью к силам самообороны, после того как из-за сильного снегопада на дорогах оказались заблокированы 260 автомобилей.

Как сообщает телеканал NHK, в районе города Тидзу, где снег лежит метровым слоем, заблокированными оказались более 200 автомобилей. В районе города Кофу той же префектуры из-за снега без движения уже 18 часов стоят 60 автомобилей. Часть их них к утру удалось эвакуировать, по-прежнему заблокированы около двух десятков машин. Аналогичная ситуация возникла еще на двух отрезках автодорог.

Губернатор префектуры также обратился за помощью к силам самообороны с просьбой организовать доставку одеял и бензина.

РИА Новости

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