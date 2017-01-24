Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с тем, что мир вступает в новую историческую эпоху.

При этом она заявила, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация, передает агентство Рейтер.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", — сказала Меркель.

"Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", — добавила она.

РИА Новости