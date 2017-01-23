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В мире

Раритетные автомобили на дорогах Африки - ФОТО 23.01.2017 11:10

Африканские такси похожи на сборище динозавров из Парка юрского периода, а чтобы воспользоваться их услугами, нужно иметь крепкие нервы.

Мы собрали несколько типичных для Африки таксомоторов, которые нельзя заказать через Uber.

Подготовил Рустам Азимов

Проработав, как крокодил Гена, самим собой с 1968 по 1983 год в Европе, Peugeot 504 вплоть до середины нулевых собирался и в Кении и в Нигерии. Отсюда эта простая и неубиваемая рабочая лошадка распространилась по всему континенту. Этот 504, например, работает в Египте.

А этот – в Марокко.

До этого в Кении выпускали Peugeot 404. Производство продолжалось вплоть до 1991 года и машина, конечно, стала популярной в такси. Такие 404-е можно встретить в Тунисе.

Эти «Пежо» уже переделаны в грузовое такси. А ведь они помнят еще Карибский кризис и начало войны во Вьетнаме.

Если вернуться в Марокко, то самый популярный здешний таксомотор – это, конечно, «Мерседес». Такие машины – первое, что вы видите, приплывая сюда на пароме или выходя из аэропорта.

В девяностых перевозка старых «Мерседесов» из Европы через Средиземное море стала прибыльным бизнесом. В основном это были дизельные модификации 240D, в кузове W123 – самый дешевый и неубиваемый вариант. Но с некоторых пор правительство установило заградительные пошлины и рекомендует таксистам пересаживаться на Dacia Lodgy.

Этот экземпляр 190-го, например, добрался до Конго и остается живым доказательством того, что старый «Мерседес» будет ездить до того, пока у него будет хотя бы одно колесо.

Учитывая сложность эксплуатации и высокие нагрузки в Африке, именно это качество автомобиля ценится превыше всего. Этот Datsun после рождения застал и переименование марки в Nissan, и возрождение «Датсуна» обратно – уже как производителя бюджетных автомобилей.

А это Банжул – столица Гамбии. На самом заднем плане выпускавшийся в Зимбабве Peugeot 405, а впереди – сборник самых дешевых машин, которые только можно было привезти на корабле из Европы: старые Mercedes-Benz 190, Renault 19 и Ford Granada

Здесь же наследие иностранных военных миссий – трудноузнаваемый очень старый «Джип». Разновеликие колеса от каких-то легковушек немного сбили с него военную выправку.

И эта машина еще в неплохом состоянии. В столице Центральноафриканской Республики, городе Банги, грань между такси, маршруткой и автобусом проследить крайне сложно. Несмотря на месторождения алмазов, нефти, золота, урана и прочих сокровищ, страна находится на последних местах по уровню жизни

А это эфиопская Адис Абеба и «Фиаты» разных поколений, которые собирали в Африке. Плюс, конечно, не убиваемая Toyota – главная африканская машина для создания маршруток или установки вооружения.

Еще одна без пяти минут классика – Volkswagen Golf второго поколения, который работает в Лагосе. То есть, машине может быть больше 30 лет.

Но большинство местных, конечно, предпочитают такси маршрутные. Этот Volkswagen Transporter T3 – последний с двигателем воздушного охлаждения.

Ведь в маршрутках не так скучно, а стоимость проезда можно разделить с другими.

Источник: Motor.Ru

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