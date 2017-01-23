В Ираке казнили 31 человека, осуждённого по делу о резне на военной базе Спайкер в июне 2014 года.

Об этом сообщает информагентство Анадолу.

Глава муниципалитета города Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин Махмуд Халеф сообщил, что тела казнённых позже выдадут их семьям.

12 июня 2014 года террористы ИГИЛ напали на военную базу Спайкер в провинции Салах-эд-Дин и убили около 1700 иракских военных. Позднее в социальных сетях появились видеоматериалы, на которых отчётливо видно, как террористы сталкивают тела убитых в реку Тигр.

Позже депутаты парламента Ирака уточнили, что жертвами террористов стали курсанты и сотрудники сил безопасности.