Четырехлетий мальчик, оставшийся один дома в американском штате Флорида, погиб, случайно выстрелив себе в голову, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным заместителя главы города Оберндэйл штата Флорида, 26-летнему владельцу огнестрельного оружия могут грозить обвинения. По информации агентства, пистолет лежат в одном из кухонных шкафов в коробке. Однако, по данным властей, коробка не была обнаружена.

По данным агентства, мужчина оставил мальчика перед телевизором, а сам отлучился из дома. Ребенок по имени Авион Уивер был найден раненым после того, как соседи услышали громкий хлопок в доме. Как сообщается, мальчик скончался уже в больнице.

Мать ребенка, как сообщается, в этот момент садилась в свой автомобиль.

РИА Новости