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В мире

Ассанж заявил, что не отказывается от экстрадиции в США 20.01.2017 02:05

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не отказывается от экстрадиции в США при условии соблюдения его прав.

Ранее Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США, если ее власти помилуют Мэннинга, признанного судом в 2015 году женщиной и взявшего имя Челси. Во вторник Обама смягчил приговор Мэннингу, который выйдет на свободу в мае 2017 года после семи лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом.

После этого адвокаты Ассанжа заявили о том, что он не согласен быть экстрадированным в США из-за несоблюдения выдвинутых им условий.

"Я не отказываюсь от своих заявлений, включая предложение поехать в США, если Челси Мэннинг будет смягчен приговор. Он будет помилован только в мае. У нас еще много времени для обсуждения этого вопроса", — заявил Ассанж в ходе онлайн-пресс-конференции.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

РИА Новости

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