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В мире

В Канне ограбили ювелирный магазин на 15 миллионов евро 19.01.2017 05:45

Ювелирный магазин на знаменитой набережной Круазет во французском Канне был ограблен в среду днем, стоимость похищенного составляет около 15 миллионов евро, передает телеканал BFMTV.

Сообщается, что около 11.40 (13.40 мск) неизвестный в солнечных очках зашел в бутик Harry Winston под видом обычного покупателя. Оказавшись внутри магазина, он достал пистолет и гранату и, угрожая персоналу, собрал более 25 бриллиантовых украшений стоимостью порядка 15 миллионов евро.

Злоумышленник скрылся с места преступления пешком, так и не пустив в ход оружия.

Ряд СМИ сообщает, что похищенные драгоценности стоят не более одного миллиона евро.

РИА Новости

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