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В мире

Трамп придумал слоган для президентской кампании 2020 года 19.01.2017 05:16

Дональд Трамп в интервью Washington Post сообщил слоган, под которым он намерен бороться за президентское кресло в 2020 году.

"Сохраним Америку великой, восклицательный знак", — заявил Трамп.

"Я уверен, что мы будем (великими – ред.), это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я этим поделился", — добавил он.

Во время интервью Трамп попросил одного из своих юристов зарегистрировать слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Именно так он поступил со слоганом своей первой президентской кампании – "Сделаем Америку великой снова". В результате оппоненты политика уже не могли использовать эту фразу в выступлениях.

Как отмечает Washington Post, штаб Трампа тратил больше средств на выпуск кепок с этим слоганом, чем на соцопросы, рекламу на ТВ и политических консультантов. Противники республиканца посмеивались, но кепки оказались хорошим рекламным носителем и способом сбора средств.

"Думаю, я тот, кто разбирается в маркетинге", — отметил Трамп.

Сторонник Дональда Трампа в бейсболке со слоганом "Сделаем Америку великой снова"

Идея такого слогана пришла ему в голову еще в ноябре 2012 года. "Я чувствовал, что у нас проблемы с рабочими местами. Я смотрел, сколько разных недугов у нашей страны, и с границами, и с безопасностью, и с законом и порядком. Затем, конечно, дело дошло до торговли, и я спросил себя: "Что было бы хорошо?" Я сидел за столом, как сейчас, и сказал: "Сделать Америку снова великой", — поделился политик.

По словам Трампа, эта фраза означает для него "рабочие места, промышленность, военную силу, заботу о ветеранах". 

Особое внимание избранный президент планирует уделить вооруженным силам. "Мы покажем, как укрепляем вооруженные силы, мы будем выставлять их напоказ. Возможно, они пройдут парадом по Пенсильвания-авеню, пролетят над Нью-Йорком и Вашингтоном", — рассказал он.

РИА Новости

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