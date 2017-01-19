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Под завалами высотного здания в Тегеране остаются десятки пожарных – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО 19.01.2017 18:20

По меньшей мере, 30 пожарных остались под завалами 17-этажного здания бизнес-центра Plasco в Тегеране, которое рухнуло во время сильного пожара, сообщил иранскому информационному агентству Mehr News пресс-секретарь Управления противопожарной службы Джелал Мелеки. 

По его словам, здание рухнуло во время работ по тушению пожара, сообщает Anadolu.

Официальных данных о числе погибших нет. Ранее Hürriyet и Habertürk сообщили о гибели 30 пожарных.

В результате трагического происшествия еще около 70 человек получили ранения. 

Поисково-спасательная операция продолжается. 

Бизнес-центр Plasco расположен на перекрестке Çahar Rahı İstanbul. 

В этом же районе Тегерана находится здание посольства Турции. Из соображений безопасности сотрудники дипмиссии были эвакуированы. Пожар не нанес ущерба зданию посольства. 

Ф.Багирова

14:04

Не менее 30 человек погибли и десятки были ранены при обвале в результате возникновения пожара в высотном здании в Тегеране.

Как сообщает Hürriyet, погибли находившиеся в здании пожарные и сотрудники служб спасения.

17-этажный «Пласко», считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени.

На место происшествия были направлены порядка 200 пожарных, которые в течение 3,5 часов боролись с огнем.

В рухнувшем здании было расположено посольство Турции в Тегеране. Hürriyet сообщает, что сотрудники дипмиссии были экстренно эвакуированы.

Ф.Багирова

13:51

Высотное здание в Тегеране обрушилось в результате пожара, в здании находились пожарные и сотрудники служб спасения, передает агентство IRNA.

"В результате возникновения пожара здание Пласко обрушилось", — сообщил представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд. По его словам, в здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет.

По данным агентства, 17-этажный "Пласко", считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем.

По данным агентства, в результате пожара пострадали 25 человек, ранее сообщалось о 20.

В то же время агентство Sputnik со ссылкой на медицинский источник сообщает, что из-под завалов извлечены 35 раненых.

РИА Новости

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