Вооруженные силы международной коалиции во главе с США в субботу нанесли 21 авиаудар по позициям группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.

"Вооруженные силы коалиции нанесли 21 удар против террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке. В Сирии вооруженные силы коалиции нанесли 16 ударов, используя бомбардировщики, истребители и беспилотники, а также артиллерию против ИГИЛ", — говорится в сообщении в воскресенье.

В нем добавляется, что пять авиаударов в Ираке были осуществлены в рамках поддержки с воздуха наступления иракских вооруженных сил на позиции террористов.

США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ, причем в Сирии операция проводится без разрешения властей этой страны.

РИА Новости