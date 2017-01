Полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновятся в 00.00 по местному времени, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в микроблоге Twitter.

"Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла снова будут запущены в полночь", — сообщили представители аэропорта.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.

РИА Новости

04:00

Человек, устроивший стрельбу в аэропорту американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида, был задержан без инцидентов, сообщил местный шериф Скотт Исраэл.

"Стрелок был задержан без инцидентов", — сказал он в ходе пресс-конференции в аэропорту, которую транслировали ведущие новостные телекомпании США.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида пять человек погибли и 13 ранены. Предположительно, стрельбу открыл мужчина-латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго.

РИА Новости

00:12

Число погибших в результате стрельбы в аэропорту Флориды возросло до пяти человек, сообщает местная полиция в твиттере.

Еще восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, сообщается, что в аэропорту все еще слышны выстрелы.

Gazeta.ru

06.01.2017 23:40

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту штата Флорида, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00. Полиция выводит людей с места происшествия.

A suspect is in custody after shooting at Ft. Lauderdale airport https://t.co/tuA2HD1Qgw pic.twitter.com/nDoan5V1KM — Huffington Post (@HuffingtonPost) 6 января 2017 г.

BREAKING: As many as 9 people shot at Fort Lauderdale airport, reports say https://t.co/yk7s9PD16D pic.twitter.com/gzY5Wc4gJv — CBC News (@CBCNews) 6 января 2017 г.

РИА Новости

23:09

Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв.

The police said there is one shooter and five victims. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 января 2017 г.

РИА Новости