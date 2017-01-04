Избранный президент США Дональд Трамп высказался против дальнейших освобождений узников, содержащихся на военной базе США в Гуантанамо.
По мнению Трампа, которое он высказал на своей странице в Twitter, в Гуантанамо находятся «крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям», передает немецкое издание Deutsche Welle.
Ранее представитель нынешнего президента Барака Обамы заявил, что в ближайшие дни еще ряд узников Гуантанамо могут быть выпущены на свободу. Газета Washington Post сообщала, что речь может идти от 19 заключенных, однако в Белом доме не подтвердили эту информацию.
Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела.
Сейчас в Гуантанамо находятся 59 человек, из которых 23 имеют разрешение на освобождение. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, однако ему это сделать не удалось.
There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.