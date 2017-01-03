Посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс неожиданно объявил об отставке, не дожидаясь начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза), которое запланировано на конец марта 2017 года, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, 56-летний Роджерс во вторник объявил коллегам, что покинет свой пост раньше, не объяснив причин своего решения.

Роджерс был назначен послом Британии при ЕС в 2013 году бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.

РИА Новости