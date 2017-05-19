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«Исламиада»: «Вольники» выиграли 2 золота и одно серебро - ОБНОВЛЕНО 19.05.2017 20:48

Сегодня на соревнованиях по борьбе Игр Исламской солидарности на ковер вышли «вольники».

Как сообщает 1news.az, три представителя Азербайджана завоевали медали.

Махир Амирасланов (57 кг) стал обладателем золотой медали, одержав в финале тяжелую победу над Жандосом Исмайловым (5:4). Нурмагомед Гаджиев (97 кг) в финале одолел А.Мохаммади из Ирана (11:2).

А вот Магомед Муслимов (65 кг) в финале проиграл иранскому борцу М.Насири (3:5).

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Трое из них вышли и поборются за золотые медали. Махир Амирасланов (57 кг), Магомед Муслимов (65 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг) вечером поборются за золотые медали Игр Исламской солидарности.

К сожалению, разочаровал лидер сборной Джабраил Гасанов (74 кг). На стадии 1/8 он проиграл представителю Ирана П.Ярахмади (1:3). Из-за того, что иранец уступил в четвертьфинале, Джабрал прекратил выступление на Играх. Гасанов стал первым азербайджанским борцом, который за три дня останется без медали.

Теймур Максутов

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