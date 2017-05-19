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«Исламиада»: Баскетболисты вышли в плей-офф с первого места 19.05.2017 20:11

Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку завершились матчи группового этапа баскетбола в формате 3x3.

Как сообщает 1news.az, женская сборная после двух побед над Туркменистаном и Алжиром вчера, сегодня проиграла Мали (8:11), и вышла в плей-офф со второго места.

Мужская же сборная в составе Амиля Гамзаева, Заура Пашаева, Орхана Айдына и Маршала Мозеса одержала победы во всех четырех матчах. Вчера были повержены Турция (17:10) и Туркменистан (17:16), а сегодня Саудовская Аравия (21:10) и Пакистан (22:13)

Завтра пройдут четвертьфинальные матчи.

Теймур Максутов

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