USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Другие виды

Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНО 18.05.2017 11:18

Олимпийский чемпион 2012-го года Тогрул Аскеров дисквалифицирован на 1 год из-за нарушений антидопинговых правил Международной Федерации борьбы.

Как передает 1news.az, в организме Аскерова был обнаружен препарат Higenamine, также известный как norcoclaurine. Это вещество способствует сохранению веса и является законным в США и в странах Евросоюза. Однако Всемирное Антидопинговое Агентство запретило этот препарат с начала 2017-го года.

В списке дисквалифицированных борцов есть еще 2 представителя Азербайджана. Фаиль Искендеров и Зубаир Дибиров отстранены от всех соревнований на 2 и 4 года соответственно.

Напомним, что Тогрул Аскеров является двукратным олимпийским призером – 25-летний борец выиграл золото в Лондоне (2012 г.) и серебро в Рио (2016 г.).

Мурад Ахундов

9593количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕООбвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНООзджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕОМинобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулумаИван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕОNo comment. К чему привело невмешательство американской полиции в несанкционированную акцию армян и сторонников PKK - ВИДЕОСтало известно, что сфотографировал космонавт Тома Песке на территории Азербайджана - ФОТО52-летняя Моника Беллуччи слилась в страстном поцелуе на открытии Каннского фестиваля – ФОТО – ВИДЕООлимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНОСаргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая12:57 Завтра в Баку и на Абшероне тепло, до +2412:41 Специальный репортаж «Собеседника»: Игры Исламской Солидарности12:33 В Азербайджане строится еще один дом для молодых людей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки12:28 В Милли Меджлисе проходят общественные обсуждения, посвященные социальной службе12:13 Обвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО12:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева - ФОТО11:56 Глава Центра политических инноваций и технологий выступил с комментарием для общественно-политических кругов России11:51 Порошенко не сдержал чувства после подписания закона о «безвизе» - ВИДЕО11:35 Постпред США при ООН выступила за признание Иерусалима столицей Израиля11:29 Зарина Мамедова: «Заниматься сельским хозяйством стало выгодно и интересно»11:18 Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНО11:05 Белла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТО11:00 Данные Pew Research Center подтверждают наихудшие опасения по поводу армян10:55 Вооруженные подразделения Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 115 раз10:50 Хлопок Азербайджана. Упадок отрасли хлопководства и возрождение сельского хозяйства Гейдаром Алиевым - ЧАСТЬ II