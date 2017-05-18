Олимпийский чемпион 2012-го года Тогрул Аскеров дисквалифицирован на 1 год из-за нарушений антидопинговых правил Международной Федерации борьбы.

Как передает 1news.az, в организме Аскерова был обнаружен препарат Higenamine, также известный как norcoclaurine. Это вещество способствует сохранению веса и является законным в США и в странах Евросоюза. Однако Всемирное Антидопинговое Агентство запретило этот препарат с начала 2017-го года.

В списке дисквалифицированных борцов есть еще 2 представителя Азербайджана. Фаиль Искендеров и Зубаир Дибиров отстранены от всех соревнований на 2 и 4 года соответственно.

Напомним, что Тогрул Аскеров является двукратным олимпийским призером – 25-летний борец выиграл золото в Лондоне (2012 г.) и серебро в Рио (2016 г.).

Мурад Ахундов