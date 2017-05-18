Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, сегодня на Играх Исламской солидарности завоевал вторую золотую медаль.

Как сообщает 1news.az, спринтер показал лучший результат на дистанции 200 метров - 20,08.

Двумя днями ранее Рамиль стал лучшим на дистанции 100 метров. После победы Рамиль Гулиев поднял два флага – турецкий и азербайджанский.

Напомним, что Рамиль Гулиев был вынужден в 2011 году перейти под знамена сборной Турции, не добившись должной поддержки в Азербайджане.

Теймур Максутов