Тяжелоатлет сборной Азербайджана пор футболу Ровшан Фатуллаев стал бронзовым призером Игр Исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az, выступавший в весовой категории до 94 кг Ровшан в сумме двоеборья поднял 376 кг, что позволило занять третье место.

В рывке Фатуллаев зафиксировал над головой 165 кг, в толчке же 211. Ровшан имел возможность выиграть золото, если бы в последней попытке в толчке смог поднять 216 кг.

Другой азербайджанский спортсмен Наильхан Набиев, выступавший в данном весе, занял 7 место, показав результат 360 кг (162+198).

Чемпионом стал Аййуб Мусави из Ирана – 381 кг (169+212), второе место занял Фарходбек Сабиров – 380 кг (170+210).

Теймур Максутов