После череды громких допинговых разбирательств женскую сборную Азербайджана по тяжёлой атлетике продолжают «штормить» скандалы.

Так, по утверждению ряда местных СМИ, в преддверии начала Игр Исламской солидарности «Баку-2017», в национальной команде тяжелоатлетов стало известно, что одна из спортсменок - Хумар Мамедова - находится на 8-м месяце беременности. После того, как руководящий состав сборной узнал об «интересном положении» молодой уроженки Геранбоя, она была исключена из команды.

Федерация тяжёлой атлетики сделала выговор главному тренеру сборной - Наталье Прищепе, которая на протяжении нескольких месяцев не замечала, что Мамедова тренируется и выступает, будучи беременной. Ряд СМИ утверждает, что в отцовстве подозревают личного тренера штангистки – Керима Керимли.

На звонки 1news.az представители Федерации тяжёлой атлетики не отвечают и от каких-либо публичных комментариев воздерживаются.

Фарида Расулова