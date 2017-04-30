Сегодня, 30 апреля в столице Азербайджана под девизом «Победи ветер!» стартовал «Бакинский Марафон 2017».

Целью мероприятия, организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является оказание поддержки развитию спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также объединение людей во имя благородных идей.

В процессе регистрации участников, длившейся с 10 февраля до 20 апреля, ещё за две недели до завершения приёма заявок были зарегистрированы более 6.000 людей. Однако в марафоне участвуют более 13.000 человек.

Так начинался прошлогодний забег

Как и год назад марафон охватит расстояние в 21 километр - от Площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона, где будет находиться фан-зона соревнований.

Отметим, что обладатель первого места в каждой из категорий получит награду в размере 3000 AZN, второго места - 2000 AZN, третьего места - 1000 AZN. Также призёрам будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Помимо этого, шестерым участникам марафона, занявшим 4, 5 и 6 места в мужской и женской категориях, будут вручены билеты в путешествие на двоих с возможностью выбора европейской страны. Обладателям 7 и 8 мест спонсоры марафона вручат различные подарки, а участники, которые прибегут к финишу 9-ми и 10-ми получат подарочный купон на 100 AZN.

Победитель «Бакинского марафона 2016» Намик Асадов

Среди почётных участников марафона значатся звёзды азербайджанского спорта и шоу-бизнеса, а также видные спортивные функционеры и представители бизнес-сегмента страны.

Отметим, что Лейла Алиева — вице-президент Фонда Гейдара Алиева, принимавшая участие в «Бакинском марафоне 2016», также прошла регистрацию участника в нынешнем забеге.

Напомним, что впервые «Бакинский марафон», в котором приняли участие 7000 человек, был организован 1 мая 2016 года.

Реализацию данного проекта Фонда Гейдара Алиева уже второй год подряд осуществляет компания Sport Marketing Group (SMG), при поддержке Управления Национального парка «Приморский бульвар» и Бакинского Олимпийского стадиона.

Фарида Расулова