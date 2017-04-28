Председатель Оргкомитета турнира «ShamkirChess 2017», его директор Фарид Гусейнов дал интервью официальному сайту Мемориалу Вугара Гашимова.

- На соревновании сыграны уже пять туров. Хотелось бы услышать ваши впечатления о первой половине турнира…

- Интерес к «Shamkir Chess 2017» оказался даже выше того, на который мы рассчитывали. Приятно было читать теплые слова о турнире не только в азербайджанской, но и в российский и украинской прессе. Это нас приятно удивило. Что касается хода турнира, то неожиданных результатов было не так много. Уэсли Со не слишком хорошо начал турнир, но здорово отыграл против Владимира Крамника. Гроссмейстер сборной США очень силен и оправдывает своей игрой высокий рейтинг и статус второго шахматиста в мире. Что касается Веселина Топалова и Сергея Карякина, то прогноз относительно того, как сложится для них вторая половина турнира – довольно сложно. Ну а Шахрияр Мамедъяров радует всех нас своим лидерством на соревновании и оправдывает надежды. Теймур Раджабов две первые партии сыграл черными фигурами и хотя в одной партии уступил, но затем постарался собраться. Верю, что после дня отдыха Теймур покажет лучшую игру.

- Мамедъяров добился двух побед черными фигурами. Похоже, Шамкир для него счастливый город…

- Никто не забыл прошлогодний турнир. Шахрияр неудачно начал соревнование, но в концовке показал свои лучшие качества, проявил характер и выдал впечатляющую победную серию, обыграв многих сильных соперников. И естественно, никто не забыл тай-брек против Фабиано Каруаны. Победа Шахрияра в 2016 году резко подняла его популярность и прибавила болельщиков среди жителей Шамкира. Раньше он говорил, что соревнования в Азербайджане для него не складываются. Однако Шамкир повлиял на Мамедъярова в положительную сторону. По моему мнению, Мамедъяров чувствует себя здесь, как дома. Здесь все с уважением к нему относятся. Большинство считает его уже шамкирцем.

- С Шахрияром связаны большие надежды и на текущем турнире…

- Несмотря на то, что позади осталось пять туров, говорить об итогах пока преждевременно. Давайте наберемся терпения. В последующих четырех турах всякое может произойти. К тому же сразу после выходного дня Мамедъярова ждет тяжелейшая партия против Крамника. Тем более что защитить титул – сложнее вдвойне, поэтому Шахрияру довольно непросто.

- Глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов предложил Крамнику стать почетным гражданином города. Хотелось бы узнать ответ экс-чемпиона мира на этот счет…

- В первый день турнира Владимир ответил согласие на это предложение. Россиянин уже во второй раз принимает участие в Мемориале В.Гашимова в Шамкире. К тому же он сам отмечал высокий уровень гостеприимства здесь. Верим, что после того, как Крамник станет почетным гражданином Шамкира, он будет чаще сюда наведываться.

- Возникают ли какие-то организационные проблемы по ходу турнира?

- Даже если они и появляются, то решаются в кратчайшие сроки. Сделано все для того, чтобы соревнование проходило на высоком уровне. А «SynergyGroup» всегда старалось поддерживать спорт в Азербайджане. К тому же турнир связан с именем талантливого Вугара Гашимова. И мы организовали достойный турнир, чтобы почтить его память. Постараемся это делать и дальше.

- На Мемориале выступает ряд гроссмейстеров, занимающих высокие места в рейтинге ФИДЕ. Интересно, есть ли у них какие-то капризы в плане размещения или различных нюансов пребывания на турнире?

- Поверьте, что никаких капризов у них нет. Большинство заранее оповещает нас о различных моментах. Помимо своего высокого рейтинга, это еще и прекрасные люди. Ни разу мы не сталкивались ни с одним капризом. Наоборот, нас радует их интерес к Шамкиру. Например, Уэсли Со приехал с мамой. Она хотела посмотреть центр города и мы ей в этом помогли. А сам Со часто прогуливается до от отеля до места проведения турнира пешком. Он любит прогулки на свежем воздухе.

- Шамкир уже называют Азербайджанским Линаресом. Как организатора, эти слова не могут вас не радовать…

- Очень приятно слышать такие слова от президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, который назвал «ShamkirChess» одним из самых ярких в календаре. С точки зрения организации, здесь все создано для удобства гостей. Конечно, турнир в Линаресе имеет большую историю, а Мемориал В.Гашимова проводится лишь в четвертый раз. Сравнение с Линаресом – хороший показатель. Но наша цель – занять самое высокое место в международном шахматном календаре.