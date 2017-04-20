Российский шахматист Сергей Карякин вчера прибыл в Азербайджан для участия в Мемориале Вугара Гашимова в Шамкире.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу турнира, вчера известный шахматист посетил могилу Вугара Гашимова в Аллее почетного захоронения. Он почтил память своего друга, возложив цветы у его памятника.

После этого он отправился в шахматную академию Вугара Гашимова, где провел встречу с юными шахматистами. Во второй половине дня он отправился в Шамкир, где и пройдет турнир.

Отметим, что открытие турнира намечено на 18:30.

Теймур Максутов