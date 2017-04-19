Завтра в столице Польши Варшаве возьмет старт чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает 1news.az, Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 20 дзюдоистами.

Состав нашей команды выглядит следующим образом: Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев и Гидаят Гейдаров (оба – 73 кг), Руфат Исмайылов (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов и Эльхан Мамедов (оба – 100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг) и Назакят Азизова (52 кг).

В командном зачете за медали будут бороться Вугар Ширинли (66 кг) и Турал Сафгулиев (90 кг).

Стоит отметить, чемпионат Европы пройдет с 20 по 23 апреля.

Мурад Ахундов