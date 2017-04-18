22-23 апреля 2017 года на стадионе Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта состоится международный юношеский турнир «Nikoil Cup» по регби, посвященный памяти Национального Героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу регбийного клуба «Карабах», на турнире примут участие 8 команд из Азербайджана, Грузии и России: «Карабах», «Тигры», «TİSA Titans» (Азербайджан), «Цикара», «Авчала», «Вефхвеби» (Грузия), «Драконы», «Ессентуки» (Россия). Организаторами турнира являются регбийный клуб «Карабах», Федерация Регби Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта города Баку.

Целью проведения данного турнира является развитие и популяризация регби в Азербайджане как нового олимпийского вида спорта, а также ознакомление местных и зарубежных юных спортсменов с Национальными героями Азербайджана.

Мурад Ахундов