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Определена дата проведения пятого тура чемпионата Азербайджана по боулингу 17.01.2017 21:04

В Бакинском развлекательном центре 12 февраля пройдет пятый тур чемпионата Азербайджана по боулингу, организованный Федерацией спортивного боулинга Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az, об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Как известно, последние два сезона спортсмены, разделенные на лиги «А» и «В», соревнуются по новому регламенту. Прежде всего, отборочная часть и финальная проходят в течение одного дня. Кроме того, изменилось время начала соревнований.
Начинаются турниры в 10.00, а не в 11.00, как раньше. В Лиге «В», кстати, особых изменений не произошло, разве, что победитель турнира будет определяться по итогам 6-и туров, а не 9-10, как раньше.

Напомним про изменения в Лиге «А». Так, после 6 туров боулеры, занявшие первые три места, проведут дополнительные 72 партии, результаты которых и определят победителей.

Подобный формат успешно применяется во многих странах мира и помогает увеличить конкуренцию и накал страстей. В итоге, спортсмен, занявший первое место после 6-ти туров, должен будет доказать свое превосходство еще и на финальном этапе.

Добавим, что спонсором тура станут компании Part-A-Part, а информационную поддержку оказывают ExtraTime.az, 1news.az, Sportbox.az и Minval.az.

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