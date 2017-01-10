Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года пройдет в Баку

Сегодня в Национальном олимпийском комитете прошла пресс-конференция исполняющего обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Косьянчича.

«В первую очередь, хочу отметить, что после Первых Европейских игр очень приятно снова находится в Баку, - сказал Янез Косьянчич, - Мы всегда с нетерпением ожидаем проведения крупных спортивных мероприятий в Азербайджане. Первые Европейские игры были проведены в Баку на самом высоком уровне. Отрадно, что на играх приняли участие много молодых людей, в том числе работников, волонтеров, которые сыграли важную роль в проведении Евроигр.

Хотел бы отметить, что эти игры сыграли большую роль для Азербайджана в плане достижения высоких результатов на Олимпийских играх в Рио, где было завоевано 18 медалей, что стало лучшим результатом в истории страны. Я желаю Азербайджану добиться еще более высоких результатов».

Далее Янез Косьянчич рассказал о подготовке ко вторым Европейским играм. «Как вы знаете, вторые Евроигры пройдут в Минске в 2019 году. Надеюсь, что наши белорусские друзья воспользуются опытом Азербайджана. Вместе с тем, понимаю, что любой стране будет очень сложно организовать такие же игры, как и в Азербайджане. Но, верю, что Беларусь проведет игры на самом высоком уровне. Надо понимать, что Евроигры носят в какой-то степени подготовительный характер к Олимпийским играм, которые проводятся через год после. Но я уверен, что Европейские игры будут набирать популярность.

Беларусь очень серьезно готовится к играм. У них уже имеется определенная инфраструктура которой не было в Баку. Что касается финансовой составляющей, то они намерены подключать спонсоров, использовать маркетинговые возможности.

Хочу сообщить, что мы уже согласовали с Международной федерацией легкой атлетики, что все ведущие спортсмены примут участие в 2019 году в Минске. В целом же, на играх соревнования пройдут по 12 -14 видов спора. В данный же момент к нам обратились из 26 федераций. Это уже показатель популярности Европейских игр. Мы намерены отдавать предпочтение тем видам спорта, которые будут представлены в программе Олимпийских игр Токио-2020».

Глава Европейских олимпийских комитетов затронул вопрос определения кандидатов для проведения третьих игр. «7 стран интересуются проведением Евроигр, и они изучают опыт Азербайджана. Если посмотреть за историей Олимпийских игр, то вначале также было очень сложно найти кандидатов для проведения игр, сейчас же сложно выбрать из кандидатов. По нашим анализам в Европе есть порядка 60 городов, которые могут провести Евроигры».

Янез Косьянчич также сообщил, что было принято решение о проведении в Баку в 2019 году Европейского олимпийского фестиваля. «Европейский юношеский олимпийский фестиваль проводится уже 25 лет. В этом году он пройдет в Венгрии. Мы ожидаем участия 50 стран. Сложно сказать, сколько будет участников, но я ожиданию приблизительно 4 тысяч».

Вместе с тем, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что контракта еще не подписано. «Этот вопрос еще раз будет обсужден».

Теймур Максутов